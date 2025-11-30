Cebinde sakladı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi sırasında şüpheli görülen W.S.W.A.S’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada hintkeneviri türü madde bulundu. Tutuklanan Ürdün uyruklu zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis memuru, 28 Kasım’da saat 22.30 sıralarında Ortaköy’de devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliğinde görevli ekiplerin, yol kenarında park halinde bulunan ve kapısı açık vaziyetteki bir araçtan şüphelendiğini belirtti.

Polis, araç içerisinde bulunan zanlının üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun sağ cebinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu ifade etti.

Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis, zanlının üç gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

