911 sürücüye ceza yazıldı

Ülke genelinde önceki gece gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 6 bin 11 araç kontrol edildi; 911 sürücüye ceza yazılırken, 107 araç trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da d 20.00-24.00 saatleri arasında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi.

Bir araçta yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi, bir kişi tutuklandı. Trafik dene-timlerinde de 3 bin 985 araç sürücüsü kontrol edildi. Lefkoşa’da 568 sürücüye çeşitli trafik suçlarından ceza yazıldı, 44 araç ise trafikten men edildi.

İskele’de de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yer-ler kontrol edildi, bir araçta yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi, bir kişi tutuk-landı.

Trafik denetimlerinde de 915 araç sürücüsü kontrol edildi; 180 sürücüye ceza yazılırken, 36 araç ise trafikten men edildi. Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’taki trafik denetimlerinde bin 111 araç sürücüsü kontrol edildi. Üç bölgede 163 sürücü rapor edildi, 27 araç ise trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklan-dı.

Toplam suç oranları

Sürat (yasal hız sınırı ihlali): 431

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 76

Cep telefonu kullanmak: 22

Muayenesiz araç kullanmak:27

Sigortasız araç kullanmak: 24

Trafik ışıklarına uymamak:6

Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak: 20

Emniyet kemeri takmamak: 4

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 5

Cam filmi yapmak:13

Susturucusuz egzozlu araç kullanmak: 5

Tehlikeli sürüş yapmak: 2

Diğer trafik suçları:275