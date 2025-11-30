Hücreye kondu

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 668 TL değerinde sabun, çikolata ve ikili bıçak seti çalan 67 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadın kısa sürede yakalandı. Markette çalışanlar tarafından fark edilen zanlı, dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı K.G. hakkındaki olguları aktararak, 3 gün ek süre talep etti.

Polis memuru, olayın 28 Kasım 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana geldiğini belirtti.

Polis, müşteri olarak markette bulunan zanlının satışa sunulan ürünlerden üç adet Dove Beauty marka sabunu, iki adet Cadbury Dairy Milk marka çikolatayı ve bir adet Marob marka on ikili bıçak setini çantasına koyduğunu ve ödeme yapmadan kasa bölümünden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, çaldığı ürünlerin maddi değerinin 668 TL olduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ile incelenecek kamera görüntüleri bulunduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025, 12:21