Öğrenci olduğunu söyledi

Gemikonağı’nda yanlış şeritte seyreden, aceleyle ve halka tehlike yaratacak şekilde araç kullanan 22 yaşındaki M.K.A.’nın ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edildi. Tutuklanan zanlı, öğrenci izninin oldu-ğunu iddia etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının “öğrenci olduğu” yönündeki iddiasının araştırılacağı belirtildi.

Polis, 29 Kasım 2025 tarihinde saat 00.10 sıralarında Gemikonağı Şehit Salahi Mehmet Sokak üzerin-de devriye görevinde bulunan ekiplerin, MS 231 plakalı Volkswagen marka salon aracın yolun solun-dan gitmesi gerekirken sağ şeritten ilerlediğini, ihtiyatsızca, aceleyle ve halka tehlike yaratacak şekilde seyir halinde olduğunu tespit ettiğini belirtti. Polis, aracın kontrol amacıyla durdurulduğunu söyledi.

Polis, yalpan kontrolde sürücünün Yeşilyurt’ta sakin M.K.A. olduğunun belirlendiğini, muhaceret kontrolünde 26 Ekim 2025 tarihinden itibaren toplam 34 gün boyunca yetkili makamdan izin alma-dan KKTC’de ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis memuru, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını, soruşturmanın yeni başladığını, zanlının “öğrenci olduğu” yönünde sözlü beyanda bulunduğunu ancak bu beyanın doğruluğunun araştırılması gerektiğini ifade etti.

Polis, zanlının herhangi bir başka suça karışıp karışmadığının da soruşturulacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

