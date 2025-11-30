Sorun bakalım

Suna ERDEN

Kara sınır kapılarında dün yine izdiham yaşandı. Metehan, Beyarmudu ve Akyar’da geçiş süresi zaman zaman bir saati aştı. Black Friday ucuzluğunun uzaması nedeniyle indirimlerden yararlanmak isteyenler güneye akın etti.

Bekleme süresinin uzamasına tepki gösteren vatandaşlar, yeni kapı açılması için liderlerin harekete geçmesini istedi.

Euro kuru 50’ye ulaştığı halde güneyde birçok ürünün kuzeyden daha ucuz olduğu biliniyor. Buna karşın; hükümet piyasayı ucuzlatacak adımlar atmadığı gibi Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik örgütlerin suskunluğu da dikkat çekiyor. Uzmanlar, kuzeyin ucuzlamaması halinde çarşının tamamen güneye kayacağı uyarısında bulunuyor.

Güneye akın oldu

Black Friday kampanyalarının hafta sonuna yayılması nedeniyle dün sınır kapılarında izdiham yaşandı. Adanın her iki kesiminde Black Friday kampanyaları düzenlenmesine rağmen güney daha fazla ilgi gördü. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, indirimlerden yararlanmak için güneye akın ederken, Metehan,Beyarmudu ve Akyar sınır kapılarında uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle Metehan Kapısı’nda zaman zaman trafik kontrollü olarak durduruldu. Sınır kapılarındaki uzun bekleme süreleri vatandaşların tepkisine yol açtı. Yetkililerden yeni kapıların açılmasını ve geçişlerin hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar, özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğun önlenmesini talep etti.

Kuzeydeki esnaf için tehlike çanları çalıyor

Euro kuru 50’ye ulaşmasına rağmen, güneye daha fazla ilgi olması kuzeydeki esnaf için tehlike çanlarının çalmasına neden olurken, güneye geçen vatandaşlar, başta kıyafet ve temel tüketim ürünleri olmak üzere indirimli ürünlerden faydalanmayı hedeflediklerini söyledi. Kuzeyde fiyatların düşmemesi halinde, alışveriş hareketinin kalıcı olarak güneye kayabileceğini ifade eden vatandaşlar, yetkilileri piyasayı düzenleyecek adımlar atmaya çağırdı.