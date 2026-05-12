Soruşturma başlatıldı

Güney Kıbrıs’ın Liopetr bölgesinde bulunan balık çiftliği yakınlarında yanmış bir araç içerisinde ceset tespit edildi.

“Fileleftheros” internet sayfasında yer alan bilgiye göre, olay İngiliz Üsler Polisi’nin bölgeye yapılan bir ihbar üzerine sabah saatlerinde olay yerine gitmesiyle ortaya çıktı. Bir vatandaşın bölgede yanmış araç bulunduğunu bildirmesi üzerine ekiplerin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, tamamen yanmış bir araç içerisinde bir ceset bulundu. Cesedin araç içinde tespit edilmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Polisin olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığı, yangının çıkış sebebi ile ölüm nedenine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu kaydedildi.

