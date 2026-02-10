Delilleri sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Aylarca babasının tecavüzüne uğrayan 21 yaşındaki genç kızın abisi A.Ç.de (E-25) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. İskele’de meydana gelen olayın ortaya çıkması üzerine A.Ç.’nin babası O.Ç. tutuklandıktan sonra ona ait telefonu sakladığı tespit edildi. Feri fail (suç örten) suçlamasıy-la tutuklanan A.Ç. dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru; zanlının İskele’de, Ekim 2025 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında, babası olan O.Ç.’nin, kız kardeşine cinsel tecavüzde bulunduğun-dan haberdar olduğunu ve olayın ortaya çıkmasının ardından, O.Ç.’nin cep telefonunu saklaya-rak suç örten suçlarını işlediğini açıkladı.

Soruşturmanın zanlı ile olan kısmının tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun temi-nat talep etti. Mahkeme; zanlının 250 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı 2 kefilin, birer milyon TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla serbest bırakılmasına emir verdi.

Ne olmuştu

Gazimağusa’da işletme sahibi olan 49 yaşındaki O.Ç. isimli zanlının, , 21 yaşındaki öz kızına Ekim ayın-dan bu yana, İskele’de kiraladığı bir apartman dairesi içerisinde defalarca tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Genç kızın bir arkadaşının yardımı ve bir avukat vasıtasıyla polise şikayet etmesiyle patlak veren olayın ardından O.Ç. tutuklanmıştı. İskele’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 3 gün ek süre alınmıştı. Polis yurt dışına kaçma hazırlığı yapan zanlının 6 Şubat akşamı, Gazimağusa’da saklandığı evde tespit edilerek yakalandığını belirtmişti.

Zanlının gönüllü ifade vererek, işlediği suçları detaylı olarak anlattığını açıklayan polis, soruşturmanın tecavüzün ne zaman başladığına dair soruşturma yapılacağını söylemişti.