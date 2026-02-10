Kıbrıs için ‘bir umut’

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine iki yıl aradan sonra yarın Ankara’ya gidiyor. Mitsotakis’in, kritik zirve öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, telefon görüşmesiyle ilgili açıklamasında "Müzakere sürecinin kesintiye uğradığı yerden yeniden başlatılması yönündeki kararlılıklarını teyit ettiler" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da yarın New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Görüşmede, 5’li konferans öncesindeki son durumun ele alınması bekleniyor. Ankara ve New York’ta Kıbrıs ağırlıklı görüşmelerin ardından Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülke lideri ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 19 Şubat’ta Washington’da bir araya gelecek.

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Rum lideri Hristodulidis’in telefon görüşmesinde Kıbrıs konusunda bir uzlaşmanın temelini oluşturan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına olan ortak bağlılıklarını yeniden teyit ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

“İki taraf, uluslararası hukuka tamamen uygun, sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm elde etme amacıyla görüşmelerin yeniden başlatılması gerektiği konusunda ortak bir yaklaşıma sahip olduklarını teyit etti.”

Duran’ın açıklaması

Türkiye İletişim Direktörü Burhanettin Duran ise Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısının Erdoğan ve Mitsotakis başkanlığında, her iki ülkeden ilgili bakanların katılımıyla yarın Ankara'da yapılacağını söyledi.

Konseyin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçirmesi ve iki komşu ülke arasındaki iş birliğini geliştirmenin yollarını görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret, Ankara ve Atina arasında Ege Denizi'ndeki denizcilik anlaşmazlıkları, özellikle de karasuları, kıta sahanlıkları ve deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle devam eden gerilimlerin ortasında gerçekleşiyor.

Erhürman’ın ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, görüş ve beklentilerini BM Genel Sekreteri ile paylaşacağını bildirdi.

Dânâ, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın, BM Genel Sekreteri ile 11 Şubat’ta yapacağı görüşmeye ilişkin olarak Kıbrıs Rum liderliği sözcüsü tarafından yapılan bazı açıklamaların olguları doğru yansıtmadığını kaydetti.

Dânâ, açıklamasında şunları belirtti:

“Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız, göreve başlamasından kısa bir süre sonra BM Genel Sekreteri’nin kendisine ilettiği tebrik mektubuna cevaben, diğer hususların yanı sıra, önümüzdeki dönemde kendisinden bir randevu talebinde bulunacağını belirten bir mektup göndermiştir.

Kıbrıs sorunu bağlamında yaşanan ve kamuoyu tarafından da yakinen takip edilen yoğun gündem nedeniyle bu talep 2 Şubat 2026 tarihinde yapılmıştır. Sayın Genel Sekreter de bu talebe ivedilikle dönüş yapmış ve görüşmenin 11 Şubat tarihinde gerçekleşmesi kararlaştırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmede, dün kamuoyuyla paylaşmış olduğu çerçevede görüş ve beklentilerini Genel Sekreter ile paylaşacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2026, 10:15