Şiddete meyilli

Lefkoşa’da 46 yaşındaki kız arkadaşının elinden zorla aldığı cep telefonunu kırdığı, boğazını sıktığı, dudağını ısırdığı ve hem onu hem de çocuğunu öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen 39 yaşındaki A.H.A. “şiddet kullanma tehdidi, kasti hasar ve ciddi darp” suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının sevgilisini darp edip telefonunu kırdıktan sonra “Eğer şikayetçi olursan bu pistonla önce çocuğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim” diyerek, tehditte bulunduğu açıklandı. Ayrıca zanlının eski eşine de şiddet uyguladığı belirtildi. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Parmağını büktü, telefonu zorla aldı

Mahkemede olguları aktaran polis, zanlının 5 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da bulunan ikametgâhının salon kısmı içerisinde arkadaşıyla konuştuğu gerekçesiyle sevgilisi olan M.E.’nin (K-46) başparmağını büküp, elinden cep telefonunu zorla aldığını ve yere fırlatarak hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis memuru; zanlının devamla sağ eliyle sevgilisinin boğazını sıktığını, ayrıca dudağını ısırmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini ifade etti.

Polis memuru; zanlının kız arkadaşına hitaben “Eğer şikayetçi olursan bu piston ile önce çocuğunun başını ezeceğim sonra da seni öldüreceğim” şeklinde sözler sarf etmek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu da mahkemeye aktardı. Polis, şikâyetin 6 Şubat 2026 tarihinde yapıldığını, M.E.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirildiğini ve meseleyle ilgili doktor raporunun temin edildiğini kaydetti. Polis ayrıca, zanlı A.H.A.’nın 7 Şubat 2026 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

9 bin 600 TL tutarında hasar oluştu

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, emare alınan cep telefonuyla ilgili yapılan değer tespitinde 9 bin 600 TL tutarında hasar oluştuğunun belirlendiğini kaydetti.

Polis, yapılan araştırmada zanlının 12 Ocak 2026’da da kız arkadaşına karşı şiddet uyguladığını ancak şikayetin ileri götürülmediğini kaydetti. Polis, zanlının eski eşine karşı 19 Kasım 2023’te şiddet ve ciddi darp uyguladığı için hakkında askıda dava olduğunu açıkladı. Polis, zanlının aracında yapılan aramada piston bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ancak benzer suçlar işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkiline komplo kurulduğunu, elinde bunu ispatlayacak video kaydı bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının bu yöndeki beyanının ve cep telefonunun araştırılacağını söyledi.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

