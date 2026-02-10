Tatil zehir oldu

Kuzey Kıbrıs’a tatil için gelen ancak Ercan Havalimanı’nda çantasında mermi bulunarak tutuklanan inşaat mühendisi E.A. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere 10 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderildi.

Duruşmada konuşan zanlı, Türkiye’de silah taşıma ruhsatı bulunduğunu, fişeğin kendisine ait olduğunu ancak KKTC’ye gelirken çantasında unuttuğunu söyledi.

Polis, 7 Şubat 2026 tarihinde saat 22.35 raddelerinde, Ercan Havalimanı’nda Kale 12 olarak bilinen X-ray cihazından geçiş yapıldığı sırada zanlının KKTC’den çıkış yapmak istediği esnada tasarrufunda bulunan siyah renk sırt çantası içerisinde bir adet 9 mm çapında canlı fişeğin tespit edildiğini belirtti. Polis, fişeğin emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru; zanlıdan yapılan sorgulamada, fişeğin 6 Şubat tarihinde zanlının KKTC’ye giriş yaptığı sırada beraberinde getirilerek izinsiz şekilde ithal edildiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, emarenin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, zanlının ülkeye turist vizesiyle giriş yaptığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

