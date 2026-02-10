Umduğu gibi olmadı

Ercan Havalimanı’nda kişisel eşyalarında polis tarafından yapılan kontrolde 9 mm çapında bir adet canlı mermi bulunan U.S.E. (E-20) “kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçundan yeniden mahke-meye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde mermiyi cebinde unuttuğunu söylediği belirtildi.

Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının 30 Ocak 2026 tarihinde saat 17.15 sıralarında Ercan Havalimanı Kale-8 isimli kontrol noktasında, X-ray cihazına kontrol amacıyla bıraktığı siyah renk ceketinin içerisinde, kanunsuz olarak bulundurduğu MKE ibareli bir adet 9 mm çapında canlı merminin tespit edildiğini ve suçüstü tutuk-landığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından kendisinden izahat istendiğini, mermiyi Türkiye’de askerlik görevini yerine getirdiği sırada komutanının kendisine verdiğini ve cebinde unuttuğunu beyan ettiğini aktardı.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak 11 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını kaydetti. Polis, balistik incelemeye gönderilen emareyle ilgili sonucu çıktığını, soruşturmanın tamamlan-dığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanmadan birkaç gün önce işinden istifa ettiğini ve Türkiye’ye kesin dönüş yapacağı için başka bir iş yerine başvurmadığını, bu nedenle çalışma izni olmadığı-nı belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.