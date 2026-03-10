Üstel: Türk ordusu Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatıdır

Üstel, yazılı açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından KKTC’nin güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla adaya konuşlandırılan F-16 Fighting Falcon savaş uçakları ve pilotlara “hoş geldiniz” dedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye’ye ait F-16 uçakları ve hava savunma sistemleriyle ilgili açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini belirten Üstel, Hristodulidis’in Türkiye’nin attığı adıma yönelik sözlerini ve konuyla ilgili Avrupa Birliği unsurlarını sürece dahil etme çabasını kınadı.

Üstel, Türkiye’ye yönelik nitelendirmenin hem tarihi gerçeklerle hem de 1960 Garanti Antlaşması ile bağdaşmadığını kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti’nin attığı adımların herhangi bir saldırı amacı taşımadığını ifade eden Üstel, bunun yalnızca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini güçlendirmeye yönelik savunma tedbirleri kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Açıklamada, adanın güneyinde farklı ülkelerin askeri unsurlarının konuşlandırıldığına dikkat çekilerek, kendi halkının güvenliği gerekçesiyle çeşitli yabancı ordulara kapı açan Hristodulidis’in Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının güvenliği için attığı adımları eleştirmesinin büyük bir çelişki olduğu ifade edildi.

Üstel, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ortaklık devletinin Rum yönetimi tarafından tek taraflı şekilde ele geçirildiğini ve ortaklık devletinin fiilen bir Rum devletine dönüştürüldüğünü belirtti. Bu nedenle adada işgalden söz edilecekse bunun ortaklık devletinin kurumlarını tek taraflı şekilde kontrol altına alan Rum yönetimi olduğunu kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki varlığını 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan meşru haklarına dayandırdığını ifade eden Üstel, Türkiye’nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin ve adadaki barış dengesinin temel teminatı olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki varlığının Kıbrıs Türk halkının güvenliği için vazgeçilmez olduğunu ve bu güvenlik teminatının kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

