Polemiğe gerek yok

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, adadaki güvenlik konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, önceliklerinin Kıbrıs’ın tamamında güvenliğin sağlanması olduğunu belirtti.

Erhürman, Hristodulidis’in, Türkiye’nin F-16 savaş uçağını ve hava savunma sistemlerini göndermesini Avrupa'ya karşı bir reaksiyon olarak değerlendirdiğini belirterek, dünyanın ve bölgenin son derece gergin olduğu bir dönemde bu konularda polemiğe girmeyi sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde doğru bulmadığını vurguladı.

Erhürman yazılı açıklamasında, adanın güneyinde, çok sayıda ülke tarafından çok sayıda askeri enstrümanın konuşlandırılmasını “güvenlik ihtiyacı” ile açıklayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Türkiye Cumhuriyeti tarafından altı adet F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin artırılması amacıyla konuşlandırılmasını Avrupa'ya karşı bir reaksiyon olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Erhürman, dünyanın ve bölgenin son derece gergin olduğu bir dönemde bu konularda polemiğe girmeyi sorumluluk ve ciddiyet çerçevesinde doğru bulmadığını vurgulayarak, şöyle belirtti:

“Yaşanan savaş dolayısıyla ada ekseninde yaşanan gelişmeleri, yaşananların nedenlerini ve sonuçlarını ayrıntılı biçimde konuşacağımız, bu konularda çok önceden beri yaptığımız açıklama ve uyarıları hatırlatacağımız günler (umarım en yakın zamanda) gelecektir elbette.

O güne kadar bizim önceliğimiz, adanın tamamının, yalnızca Kıbrıslı Türklerin değil, Kıbrıslı Rumların da güvende olmasıdır."

Hristodulidis ne söyledi?

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Larnaka’daki bir lisede düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “Türkiye hükümetinin bu kararı, AB üyesi devletlerin, 'Kıbrıs'ın güvenliğinin AB'nin de güvenliği ve sorumluluğu olduğu' mesajına tepki olarak aldığı herkesçe açıktır" şeklinde konuştu.

Hristodulidis, "Türkiye ne yaparsa yapsın ve adaya ne getirirse getirsin, Kıbrıs’ta işgalci güç olmaktan vazgeçmeyeceğini” iddia ederek, KKTC’de önemli sayıda asker ve teçhizat bulundurduğunu söyledi.