Moral verdi

Ömer KADİROĞLU

Yunanistan’ın, İran savaşını bahane ederek Güney Kıbrıs’a 4 adet F-16 savaş uçağı ve 2 adet fırkateyn göndermesinin ardından Türkiye dün Kuzey Kıbrıs’a 6 adet F-16 uçağı ve savunma sistemleri yerleştirdi. Uçaklar dün sabah saat 09.30 itibarıyla mühimmatlı ve olası operasyona hazır şekilde yeni Ercan Havalimanı’na iniş yaptı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ‘ihtiyaç duyulması halinde’ ilave tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, güneydeki askeri yığınak karşısında Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs’a uçak ve savunma sistemleri göndermesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Vatandaşlar “tek güvencemiz olan Türkiye’nin her zaman yanımızda olması bizler için en büyük kazançtır” dedi.

Ne dediler…?

Tüner Gürsun

“Yunanistan’ın Kıbrıs’ın güneyine gönderdiği dört savaş uçağına karşılık Türkiye de bize 6 savaş uçağı gönderdi. Türkiye’nin bu hareketi ile kendimizi güvende hissediyoruz. Barış istiyoruz ancak Rumlar 50 sene geçmesine rağmen bir anlaşma, bir barış derdinde değiller.”

Hüseyin Erduran

“Türkiye 6 savaş uçağını Ercan’a konuşlandı. Görünüyor ki Rumların niyeti savaş ve bizim de kendimizi korumamız lazım. Bu uçakların gelmesi ile kendimizi daha da güvende hissediyoruz.”

Hüseyin Özarın

“Küçücük adamızım barut fıçısına dönmesi bizim için doğru değildir. Bu adada iki toplumun bir araya gelerek barış içerisinde yaşaması en büyük arzumuzdur. Gönderilen savaş uçakları bir nebze de olsa daha güvende hissettiriyor. Rum tarafının da Türk tarafının da savaş beklentilerinden vazgeçmesi en büyük temennimizdir.”

Halil İbrahim Narcı

“Anavatan olmadan biz burada bir hiçiz ve bu hamle bize güven veriyor. Rum tarafına tek bir mesajım var; akıllı olsunlar.”

Kemal Hordan

“Yunanistan buraya uçak gönderirse Türkiye’de gönderir. Türkiye’nin savaş uçaklarını göndermesi bizleri güvende hissettiriyor. Rum tarafı silahlanıyorsa biz de kendimizi savunmak amacıyla tedbir almalıyız. Türkiye olmasa Rum bizi burada yaşatmaz.”

Özcan Kuşi

“Yunanistan Rum tarafına 4 savaş uçağı gönderdi ve buna karşın Türkiye de bize 6 savaş uçağı gönderdi ve adada konuşlandırdı. Bence bu hamle çok iyi bir hamledir ve bizlere güven veriyor. Rum tarafına mesajım başkalarına uyup savaş içine girmemesidir. Savaşların son bulduğu ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir ortamın yaratılmasını temenni ediyorum.”

Hasan Basri Beycanlı

“Türkiye güvenlik amacıyla Ercan Havaalanı’na 6 savaş uçağı konuşlandırdı. Türkiye’nin bu hamlesi bizlere güven veriyor. Arkamızda güçlü bir ülke var o nedenle güven vericidir. Rum kesimi ile bir savaş halinde değiliz. Orta Doğu’da yaşananlardan iki toplum da ders çıkarmalı ve burada yaşayan insanların menfaatleri için bir çare üretsinler. Belki bu vesile ile bir çözüm bulunur.”

Osman Demirce

“Biz karşımızdakinin hareketine göre kendimizi savunmak amacıyla tedbir alıyoruz. Türkiye’den gelen uçaklar bize güven veriyor. Uçaklarla birlikte hava savunma sistemlerinin de getirildiğini ve burada konuşlandığını duyduk ve çok güven duyduk. Vatanımız için iyi bir adım oldu ve bunu gördükten sonra kendimizi daha da güvende hissediyoruz. Rumlar eğer birlikte yaşamak istiyorsa iki devletli bir birimize saygı duyarak yaşamalıyız.”

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026, 10:05