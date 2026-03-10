Türkiye’yi hedef almadık

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş sürerken, İran’dan ateşlenen bir balistik mühimmatın Gaziantep’e düştüğü açıklandı. NATO, İran’dan fırlatılan bir füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini duyurdu. NATO Sözcüsü Allison Hart, “NATO, Türkiye’ye doğru gelen bir füzeyi bir kez daha engelledi.

Tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunmaya hazır olduğunu net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında, İran’ın Türkiye’yi hedef almadığını belirtti.

Bekayi, İranlıların vatanlarını savunmaya hazır olduğunu vurguladı ve ABD’nin saldırı öncesinde süren diplomatik görüşmeleri baltaladığını öne sürdü. Olası ateşkes konusuna da değinen Bekayi, “Saldırılar devam ettiği sürece düşmanlara karşı savunma ve misillemeden başka bir şey hakkında konuşmanın bir anlamı yok” dedi.

Bekayi ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye, Azerbaycan veya Kıbrıs’ı hedef almadığını ve İran topraklarından bu ülkelere herhangi bir saldırı başlatılmadığını söyledi. Bazı bildirilen saldırıların “sahte” olabileceğini de ima eden Bekayi, düşmanın aralarında ve diğer ülkeler arasında ayrılık yaratmak için sahte saldırılar düzenleyebileceği konusunda uyarılarda bulunduklarını belirtti.

Savaşta 10 gün geride kaldı

Öte yandan ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta 10 gün geride kaldı. İsfahan ve Beyrut, İsrail tarafından saldırıya uğradı.

İran Devrim Muhafızları, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve seyir füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları yaptıkları açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, helikopter rampaları, lojistik tesisleri ve altyapı dahil olmak üzere 11 önemli hedef vurulduğu öne sürüldü.

Misilleme saldırılar sürüyor

İsrail'in Tel Aviv kentinde İran'ın misilleme saldırısında 2 kişinin öldüğü açıklandı. Körfez’de Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri, füze saldırılarına müdahale ettiklerini ve bir füze saldırı dalgasının önlendiğini duyurdu. Lübnan'ın başkenti Beyrut Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu Dahiye banliyösü İsrail tarafından bombalanmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, güney Lübnan'daki 2 kasabada İsrail saldırılarında en az 16 kişinin öldüğünü açıkladı.

Petrol krizi büyüyor

Bu arada Suudi petrol devi Aramco, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşla beraber Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin problematik hale gelmesi nedeniyle iki petrol sahasında üretimini azaltmaya başladığını açıkladı. Şirket hangi sahalarda ve ne kadar üretimin azaltıldığına dair bilgi vermezken ham petrol sevkiyatlarının bir kısmının Kızıldeniz'deki Yanbu Limanı’na yönlendirildiği belirtildi.

İran, Bahreyn'in petrol rafinerilerini vurdu

İran, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi BAPCO'yu vurdu. İran'ın İHA'larla saldırı düzenlediği belirtilirken rafineriden dumanlar yükseldiği belirtildi. BAPCO'nun rafinerisinin Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olduğu belirtiliyor.

Trump: Memnun değilim, büyük hata yaptılar

ABD Başkanı Donald Trump, savaşın sona ermesinin Netanyahu ile birlikte alınacak ortak bir karar olacağını söyledi. Ancak her ikisi de bunun 5 haftadan önce gerçekleşeceğine inanmıyor.

Trump, ayrıca İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili açıklama yaptı. Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta, "Onun lider olmasından memnun değilim" dedi. Donald Trump, "Yeni lider olarak Mücteba Hamaney'i seçerek büyük bir hata yaptılar" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, İran'ın İsfahan kentindeki nükleer materyallerin "güvence altına alınması" için bölgeye Amerikan askeri gönderme gibi düşüncelerinin olmadığını kaydetti. Trump, "Şu anda bu konuda bir karar almadık ancak bunun (bölgeye asker göndermenin) yakınında bile değiliz" dedi. Trump, Mücteba Hameney'in kalıcı olup olmadığını bilmediğini söyledi. Trump, "İran'ın petrolüne el koymaktan bahsetmek için çok erken ama bunu tamamen dışlamıyorum" açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026, 10:00