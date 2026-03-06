Ciddi iptaller var

Güney Kıbrıs turizminin, Orta Doğu’daki gelişmeler nedeniyle etkilendiği belirtildi. Haravgi gazetesi; Güney Kıbrıs için yapılan turizm ile ilgili rezervasyonların iptal edilmeye başlandığını yazdı.

Haberi “Turizm, Savaş Çatışmasının Kurbanı Oldu” başlığıyla veren gazete, otellerin geçtiğimiz pazartesi günü itibarıyla, nisan-mayıs ayları için yapılan rezervasyonlarda toplu iptaller aldığını yazdı. Savaş operasyonlarının başlamasıyla dile getirilen endişelerin en kötü şekilde teyit edildiğini yazan gazete Güney Kıbrıs’ın sadece çatışma bölgelerine yakın olmadığını, bununla birlikte hedef haline geldiğini belirtti.

Baf Havalimanının, “Andreas Papandreu” Hava Üssüne yakın olması nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü kapatılmasının, tur operatörlerinin, önümüzdeki iki aylık dönem için planlarını değiştirmesine yol açtığını belirten gazete İsrail ve Orta Doğu ülkelerinden yapılan iptallerin ötesinde Birleşik Krallık, Polonya ve Almanya’dan da yapılmaya başlandığını yazdı.

Habere göre Rum Otelciler Birliği durumu değerlendirirken savaşın uzun sürmeyeceği temennisinde bulundu. Rum Otelciler Birliği ayrıca savaş ortamının, mart ayı sonuna kadar bitmemesi halinde durumun dramatik boyutlar alacağını ve turizm açısından yaz aylarını da etkileyeceği görüşünü dile getirdi.

Gazete Hermes Airports şirketinin açıklamasına dayanarak Baf Havalimanında şimdiye kadar Easyjet, Sundor, Jet2 ve British Airways tarafından 12 uçuşun, diğer şirketler tarafından ise 9 uçuşun iptal edildiğini yazdı.

