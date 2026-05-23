Çatalköy’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 68 yaşındaki Jacqueline Dorothy Khan ile 61 yaşındaki Muhammad Azam Khan yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgilere göre kaza, Çatalköy bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Sandra Maria Grozia Di Libero (K-66) yönetimindeki SZ 785 plakalı araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten Muhammad Azam Khan yönetimindeki ZYL 965 plakalı araçla çarpışma yaşandı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana geldi.

Kazada, sürücüler Sandra Maria Grozia Di Libero ve Muhammad Azam Khan ile birlikte ZYL 965 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Jacqueline Dorothy Khan yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muhammad Azam Khan ile Jacqueline Dorothy Khan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından SZ 785 plakalı araç sürücüsü Sandra Maria Grozia Di Libero’nun cerrahi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturmasının devam ettiği açıklandı.