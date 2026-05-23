Kurye cezaevinde

Suna ERDEN

Ercan Havalimanı’nda ele geçirilen 4 adet embriyoyla ilgili tutuklanan tüp bebek merkezi sorumlusu F.Y.G., müdür N.B.T. ve Life Parcel isimli şirketin kuryesi ABD vatandaşı Y.M.G. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada kurye Y.M.G.’ye embriyoları götürmesi için F.Y.G.’nin talimat verdiği açıklandı. N.B.T.’nin izin verdiği belirtildi.

Ülkeye turist vizesiyle giriş yapan Y.M.G. cezaevine gönderilirken, sorumluyla müdür teminatla serbest bırakıldı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 sıralarında Ercan Havalimanı’nda “Kale 8” olarak bilinen kontrol noktasında denetime tabi tutulduğunu söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının tasarrufunda “Life Parcel” ibareli ve referans numaralı özel bir embriyo taşıma tankı bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; söz konusu tank içerisinde 4 ayrı tüpte toplam 4 embriyo bulunduğunu ve zanlının bunları yetkili makamdan gerekli izinleri almadan KKTC dışına çıkarmaya çalıştığının tespit edildiğini kaydetti. Bunun üzerine zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, embriyoların emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Yürütülen ilk soruşturmada embriyoların Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir tüp bebek merkezinden temin edildiğinin belirlendiğini aktaran polis, yapılan ileri araştırmada embriyoların KKTC dışına çıkarılabilmesi için yetkili makamlardan alınmış herhangi bir resmi izin bulunmadığının, sadece başvuru yapıldığının ortaya çıktığını açıkladı.

Polis, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan soruşturmada bir başvuru yapıldığını ancak onay verilmediğini öğrendiklerini kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada F.Y.G.’nin talimat, N.B.T.’nin izin verdiğini tespit ettiklerini ve zanlıların 20 Mayıs’ta tutuklandıklarını söyledi.

Polis; soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, KKTC’de kalıcı bağı bulunmayan Y.M.G.’nin tutuklu yargılanmasını, diğer iki zanlının ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

İki kişi teminatla serbest

Mahkeme Y.M.G.’nin KKTC’de yasal bağı bulunmadığını ve ileride Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını belirterek, bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Mahkeme ayrıca; F.Y.G.’nin 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, N.B.T.’nin de 100 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Her iki zanlının da yurt dışına çıkışı yasaklandı.

