Sevgisini göstermiş!

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda beş erkek öğrencisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen L.B. (E-54) dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, cezaevine gönderildi. Görevinden uzaklaştırılan ve hakkında idari soruşturma da başlatılan öğretmenin ifadesinde çocuklarla şakalaştığını söylediği açıklandı.

Mahkemede iddiaları aktaran polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda çalışan zanlının, 2025-2026 yılları arasında sekizinci ve dokuzuncu sınıfta okuyan 14 - 16 yaş aralığındaki beş erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının öğrencilerin bacaklarına ve kalçalarına vurmak, boyunlarından öpmek, suretiyle cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı ve darp suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, şikâyetin 19 Mayıs’ta yapıldığını zanlının aynı gün Girne Limanı’ndan çıkış yaparken tutuklandığını belirtti.

Polis, mesele ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, okulda öğretmenlerden, öğrencilerden, ayrıca velilerden ifade alındığını kaydetti.

Polis, müşteki 5 erkek öğrencinin de sosyal hizmet görevlileri eşliğinde ifadesinin alındığını söyledi.

Cep telefonu incelenecek

Polis memuru; zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alınan cep telefonunun PGM Data İnceleme Şubesine incelenmek üzere gönderileceğini kaydetti. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek yapmış olduğu davranışları şakalaşma mahiyetinde olduğunu beyan ettiğini belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

“Taciz değil, sevgi ve şefkat”

Zanlının avukatı ise müvekkilinin atamalar için Türkiye’ye gitmek istediğini, kaçma niyetinin olmadığını, öğrencilerin ailelerinin ifadelerinde doğruyu söylemediğini, müvekkilin şefkat ve sevgiyle öğrencilerine sarıldığını söyledi.

Mahkeme; zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

İdari soruşturma da başlatıldı

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan öğretmene ilişkin iddialar sonrası derhal iki denetmen görevlendirildiğini, kapsamlı idari soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin okul görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. İnanıroğlu, sürecin adli makamlarla eşgüdüm içinde ve çocukların üstün yararı gözetilerek sürdürüldüğünü vurguladı.

Yazılı açıklama yapan İnanıroğlu, Bakanlığın, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması ve hukuki sürecin eksiksiz şekilde sonuçlanması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını vurguladı.

Bu süreçte kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden İnanıroğlu, bununla birlikte, özellikle çocukların üstün yararı gözetilerek, öğrenci ve ailelerin mahremiyetini zedeleyebilecek yayınlardan kaçınılmasının, toplumsal sorumluluğun önemli bir gereği olduğunun altını çizdi.

