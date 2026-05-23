Tatil kötü bitti

Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan kontrolde bir miktar hintkeneviri bulunan Ö.Y.A. ile arkadaşı M.C.D. (E-29) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs’a 3 günlük tatil için gelen ancak Türkiye’ye geri dönerken yakalanan zanlılar cezaevine gönderildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 12 Mayıs 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda yolcu çıkış bölümünde denetim yapıldığını anlattı. Polis, Türkiye’de sakin zanlıların

Kale-8 olarak bilinen X-Ray cihazından geçtikleri sırada Ö.Y.A.’nın ait valizde kalemlik çanta içinde metal öğütücü bulunduğunu ifade etti. Polis, ayrıca siyah renkli el çantası içerisinde yer alan küçük kavanozda 500 miligram hintkeneviri tespit edildiğini kaydetti. Polis, söz konusu maddeler ile metal öğütücünün emare olarak alındığını, Ö.Y.A. ile arkadaşı M.C.D.’nin tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Ö.Y.A.’nın ifadesinde tatil için ülkeye geldiklerini, Girne’de gezerken siyahi bir şahsın uyuşturucu ister misin diye sorduğunu ve kendisinin bunu kabul ederek maddeyi, aldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını, her iki zanlının da ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanların 20 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.