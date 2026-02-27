Fiyatı düşmedi

Ömer KADİROĞLU

Gazimağusa’da kurulan Perşembe pazarında enginar tanesi 50 liradan satılırken, diğer sebze ve meyve fiyatları vatandaşın bütçesini zorlamaya devam ediyor. Salatalık 120, domates 100, limon, ıspanak ve çiçek lahana 50 liradan satıldı, çilek ise 350 liradan alıcı bekledi.

Taze fasulye 250 ve taze bakla 200 lira ile en yüksek fiyatlı ürünler arasında yer aldı. Vatandaşlar, fiyatların her geçen gün arttığını söyledi.

Ne dediler…?

Sonay Babili

“Pazar yerine alışverişe geldim ancak çok bir şey alamayacağım çünkü fiyatlar çok yüksek. 35 bin lira sosyal yardım maaşı alıyorum ve pazara geldiğimiz zaman isteyip de alamadığımız çok şey oluyor. Pazar yerinde çoğu zaman fiyatlara bakıp alamadan dönüyoruz. Evim de kira ve çok sıkıntılı bir geçimimiz vardır. Bu noktada yetkililerden beklentimiz bu pahalılığa bir çare bulmalarıdır.”

Hacer Afacan

“Pazar yerinde esnafım ve satışlarımız hiç iyi gitmiyor. Hükümet her gün zam yapıyor ve maliyetlerimiz yükseldiği için fiyatlarımız yükseliyor ve müşteriler almıyor işlerimiz düşüyor. Geçen gün una yine zam yaptılar. Bir ekmeği 140-150 liradan sattığımızda kimse almıyor. Fiyat sorup kaçıyorlar. Yetkililerden beklentimiz artık zamlara karşı bir önlem almalarıdır.”

Hasan Bilgen

“Pazardan limon, patates, soğan ve alabilirsem yemeklik taze fasulye alacağım. Pazar yeri fiyatları çok yüksektir. Eskiden çantalar dolusu alışveriş yapardık ancak şimdilerde gönlümüzün geçeceği kadar alıyoruz. Ekonomik gücümüz karşısında fiyatlar çok yüksek ve eskiden çantalar dolusu alışveriş yaparken bugünlerde hiçbir şey alamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz denetim yapmaları ve aracı firmaları kontrol altına almalarıdır. Pazara geldiğimizde fiyatı yüksek diye isteyip de alamadığımız çok şey oluyor. İki haftadır çocuk da cennet hurması istiyor ancak alamıyorum.”

Sadet Aynur

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek ve geçinemiyorum. Ev durumum yok. Karavan bölgesinde bir karavanda kalıyordum ancak karavanımı da belediye yıktı. Pazar yerine gelip ihtiyaçlarımızı alabiliyoruz ancak eskisi gibi alamıyoruz. Yetkililerden piyasayı denetlemeleri ve halkın rahatça alışveriş yapabileceği bir ortamı yaratmalarıdır.”

Hakkı Çelebi

“Pazar yerinden alışveriş yapmaya geldik ve ihtiyaçlarımızı alıyoruz ancak pazar yeri fiyatları çok yüksek. Pazarda bana pahalı gelen ürünler domates kilosu 100 lira, çilek 350 lira olduğu için eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Yetkililerden beklentimiz yok, çünkü enflasyon arttıkça fiyatlar da artıyor.”

Ahmet Amasyalı

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok pahalı ve can yakıyor. Pazarda en pahalı ürün 150 ile 120 TL arası satılan salatalıktır. Pazara geldiğimiz zaman almak isteyip de fiyatı yüksek diye alamadığımız ürünler oluyor. Fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri gerekiyor.”

İbrahim Gamar

“Pazardan ihtiyaçlarımızı almaya geldim. Fiyatlar biraz tuzludur. Meyveler hep 100 liradan ve üzerinden satılıyor. Eskiden çantalar doldurur alırdık ancak şimdi artık o devir bitti. Yetkililerin bu gibi yerlere el atması ve denetim altında tutması lazımdır.”

Mustafa Korkmaz

“Pazar yerinden alışverişe geldik ve ihtiyaçlarımızı almaya çalışıyoruz ancak fiyatlar çok yüksektir. Bugün 40 liraya aldığımız ürün ertesi gün 90 liraya çıkabiliyor. Pazara geldiğimiz zaman çok üründen fiyatı nedeniyle vazgeçiyoruz. Ramazan için hurma almak istedik 400 lira kilosu ve alamadık. Üç kilo alacak insanlar birkaç tane alarak pazardan ayrılıyor. Özellikle meyvelerin fiyatları çok yüksek. Yetkililerden bu noktada denetimler yapmalarıdır.”

Kerim Tebelleşol

“Perşembe pazarından ihtiyacımızı almaya geldik ancak bu pazar halkın ucuz ürün alması adına açılmış olsa da bir marul 60 liraya bir tezgahta satılırken marketlerde 15 liradır. Hem hükümetin hem de belediyenin bu gibi yerlerin denetlemesi ve ucuzlatması gerekiyor.”

Zihni Ozan

“Perşembe pazarından ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak pazar yeri fiyatları doğruya doğru çok pahalıdır. Burada ben 3 aydır kolokas fiyatlarını takip ediyorum ve 150 liradan aşağıya inmedi. Aldığımız para ile giderler denk değildir. Pazar yerinde fiyatı en yüksek ürün bana göre salatalık, bezelye, enginar, taze bakladır. Bu memlekette bizi idare edenlerden memnun değilim. Bu pahalılığa el atmaları ve fiyatları düşürmeleri gerekiyor. Et pahalı, tavuk pahalı, balık pahalı, meyve sebze pahalı ve yetkililer önlem almıyor.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Hurma: 600 TL

Hostes: 500 TL

Kestane: 450 TL

Çilek: 350 TL

Acı Biber: 250 TL

Taze Fasulye: 250 TL

Ayrelli: 200 TL

Taze Bakla: 200 TL

Bezelye: 200 TL

Kivi: 180 TL

Kolakas: 150 TL

Armut: 130 TL

Salatalık: 120 TL

Nar: 120 TL

Domates: 100 TL

Kapya Biber: 100 TL

Elma: 100 TL

Ayva: 100 TL

Cennet Hurma: 100 TL

Üzüm: 100 TL

Bal Kabak: 90 TL

Patlıcan: 80 TL

Pancar: 80 TL

Kabak: 80 TL

Greyfurt: 70 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 60 TL

Kereviz: 60 TL

Brokoli: 60 TL

Çiçek Lahana: 50 TL

Limon: 50 TL

Enginar: 50 TL

Ispanak: 50 TL

Sarımsak: 40 TL

Pazı: 40 TL

Turp: 40 TL

Patates: 40 TL

Maydanoz: 40

Soğan: 30 TL