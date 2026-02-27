Pamir yine yakaladı

Farklı saatlerde Ercan Havalimanı’na gelip, ülkeye giriş yapmak isteyen İ.C.K. (E-28) ile M.C.(E-34) üzerlerinde uyuşturucu bulunarak tutuklandı. Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepkisi üzerine tespit edilen zanlılar “uyuşturucu madde ithal ve tasarruf” suçlarından mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlılar hakkında bir gün ek tutukluluk kararı verirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 25 Şubat 2026 tarihinde saat 18.10 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı İ.C.K. ile saat 20.30 raddelerinde ise KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı M.C.’nin Narkotik dedektör köpeği Pamir’in tepkisi üzerine kontrol edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlı İ.C.K.’nin tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındığını; zanlı M.C.’nin üzerinde ise yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini kaydetti. Her iki zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini ve soruşturmanın yeni başladığını belirtti.

Polis, zanlıların bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.

