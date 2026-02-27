Miktar ihracat kapsamına girdi

Ercan Havalimanı’nda çıkış yaparken valizlerinde yüklü miktarda sigara tespit edilen Litvanya vatandaşı R.V. (E-36 ) ile İngiliz M.J.K. (E-44) “izinsiz ihracat yapmak” suçundan tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılırken, R. V.’nin tasarrufunda 87, M.J.K.’nin ise tasarrufunda 89 karton sigara tespit edildiği açıklandı. Her iki zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru; 25 Şubat 2026 tarihinde saat 11.40 raddelerinde Ercan Havalimanı yolcu geliş gümrük sahası içerisinde tespit edilen zanlı R.V.’nin tasarrufunda 87, M.J.K.’nin ise tasarrufunda 89 karton sigara tespit edildiğini belirtti. Polis, söz konusu sigaraların ihracatçı izni alınmaksızın KKTC’den çıkarılmaya çalışıldığını, zanlıların bu suretle Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası’na aykırı davrandıklarını kaydetti. Polis, sigaraların emare olarak alındığını ve zanlıların tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiklerini belirtti. Zanlıların ülkeye turist vizesi ile giriş yaptıklarını ve KKTC’de kalıcı bağlarının bulunmadığını kaydeden polis, tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlıların 30 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

