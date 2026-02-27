İki bıçakla saldırdı

Evlerinde elektrik işi yapan 54 yaşındaki adamı, annesinin odasına girmek istediği gerekçesiyle bıçakla yaralayan Azerbaycan uyruklu N.E.O.H. (E-34) tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Zanlının evin mutfak kısmından aldığı iki bıçakla M.D.’ye saldırdığı ve yumruk attığı belirtildi.

Polis, olayın 25 Şubat 2026 tarihinde saat 19.45 raddelerinde Lefkoşa’da Şht. Arif Diktepe Sokak’ta bulunan bir apartmanın önünde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının evlerinde tamir işi için bulunan M.D. ile annesinin odasına girmek istediği gerekçesiyle tartıştığını ve konuşmak için apartmanın merdiven ayaklarına çağırdığını açıkladı.

Polis, zanlının mutfaktan 18 santimetre uzunluğunda iki adet bıçağı alarak birini eline, diğerini ise cebine koyduğunu, merdiven ayaklarına indiği sırada M.D.’nin boyun kısmına bıçak sallamak suretiyle yaklaşık 0,5 santimetrelik yatay kesi oluşmasına sebebiyet verdiğini kaydetti. Polis, zanlının M.D.’nin burun kısmına da bir kez kafa atmak suretiyle burun kemiğinin kırılmasına neden olarak vahim zarara uğrattığını ve ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, olayın şikâyet üzerine öğrenildiğini, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve söz konusu iki bıçağın emare olarak alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirten polis, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

