Polis araştırıyor

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren Kuşaf Market, dün sabaha karşı kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre; olay saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar iş yerinin ön cephesindeki camı taşla kırarak içeriye girdi. Marketten çeşitli ürünler ve henüz tespit edilemeyen miktarda para çalan zanlılar aynı yerden çıkış yaparak, uzaklaştı.

Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi, vitrinin kırık olduğunu ve içeride dağınıklık bulunduğunu fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı ve iş yerinde detaylı inceleme yaptı.

Polis, iş yerinde ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alarak şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ayrıca bölgede bulunan diğer iş yerleri ve konutlardaki kamera kayıtlarının da toplandığı öğrenildi.

Soygun sırasında ne miktarda maddi zarar oluştuğu ve iş yerinden hangi ürün veya paranın alındığının yapılacak tespit çalışmaları sonucunda netlik kazanacağı bildirildi.

