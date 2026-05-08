Yargı zorlanıyor

Suna ERDEN

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “25 gram hintkeneviri alma, verme ve tasarruf” ile “suç gelirini aklama” davalarından yargılanan Zimbabve uyruklu Misterbrown Sungano Mukon hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme; sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak bir yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 11 Mart 2018 tarihinde Küçük Kaymaklı bölgesinde devriye görevi yürüten polis ekipleri tarafından fark edilerek, tutuklandığını söyledi. Yargıç, araçta ve sanığın üzerinde arama yapıldığını; pantolon ceplerinde ve aracın dört farklı bölümünde satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 19 ayrı paket halinde yaklaşık 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Yargıç, ayrıca sanığın tasarrufunda 900 TL nakit para tespit edildiğini söyledi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile paranın emare olarak alındığını kaydeden yargıç, soruşturmanın ardından sanığın tutuklandığını ifade etti.

Yargıç, sanığın tutuklandıktan sonra polise verdiği ilk sözlü beyanda, uyuşturucu maddelerin tanımadığı bir kişi tarafından kendisine satış amacıyla bırakıldığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın devamında sanığın evinde de arama yapıldığını belirten yargıç, yapılan aramada uyuşturucu paketlemede kullanıldığı değerlendirilen foil kağıdı parçalarının bulunduğunu söyledi. Sanığın söz konusu foil kağıtlarını uyuşturucu madde paketlemek amacıyla kullandığını kabul ettiğini kaydeden yargıç, bu bulgunun dava açısından önemli emarelerden biri olduğunu belirtti.

Mahkemede inkar etti

Mahkeme sürecinde sanığın savunmasını değiştirdiğini ifade eden yargıç, sanığın yargılama aşamasında uyuşturucu maddeyi tasarruf ettiğini kabul ettiğini ancak satış yaptığı yönündeki iddiaları reddettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın soruşturma aşamasındaki ifadeleriyle mahkemede verdiği ifadeler arasında ciddi çelişkiler bulunduğunu, bu nedenle davanın uzun süre devam ettiğini kaydetti.

Olayla ilgili üç ayrı polis memurunun mahkemede verdiği ifadelerin birbiriyle uyumlu ve tutarlı olduğuna dikkat çeken yargıç, sanığın yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 900 TL karşılığında sattığına ve ayrıca tasarrufunda 15 gram 300 miligram uyuşturucu madde bulundurduğuna kanaat getirdiğini açıkladı.

Yargıç, bu nedenle sanığın aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunduğunu söyledi.

Yaygın ve tehlikeli bir suç

Uyuşturucu suçlarının toplum açısından ciddi sonuçlar doğuran yaygın suçlar arasında yer aldığını vurgulayan yargıç, özellikle gençlerin sağlık ve geleceğini tehdit eden bu tür suçlara karşı mahkemelerin caydırıcı cezalar vermek zorunda olduğunu ifade etti. Uyuşturucu verme suçunun sanık aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini kaydeden yargıç, kamu yararının da göz önünde bulundurulduğunu belirtti.

Öte yandan yargıç, davanın uzun yıllar sürdüğünü ve davanın 2023 yılında ikame edildiğini ifade ederek, bu gecikmede sanığın herhangi bir kusuru bulunmadığını söyledi. Sanığın uzun süre teminat altında ve belirsizlik içerisinde yaşamış olmasının lehine değerlendirildiğini belirten yargıç, tüm hafifletici ve ağırlaştırıcı unsurların birlikte ele alındığını kaydetti.

Mahkeme heyeti; tüm olgular ışığında sanığı bir yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

