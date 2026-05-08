Dava dosyası  hazırlanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında bir kilo uyuşturucuyla yakalanan Litvanya vatandaşı İ.B. (E-38) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında tutuklu yargı kararı verilirken, davası hazır oluncaya kadar 60 gün süreyle cezaevine gönderildi.

Bu süre içerisinde kamera görüntülerinin, cep telefon görüşmelerinin incelemesinin tamamlanacağı bildirildi.

Duruşmada zanlının 18 Nisan’dan tutuklandığı güne kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirdiği, Lefkoşa’da konumlara bıraktığı açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 29 Nisan 2026 tarihinde, Lefkoşa'da, Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen Narko Takip Operasyonu kapsamında Güney Kıbrıs’tan KKTC'ye turist olarak geçen zanlının kullanımında bulunan araçta şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada şoför koltuğunun altında yaklaşık bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifadesinde uyuşturucu maddeyi telegram üzerinden tanımadığı bir şahsın aracılığıyla güneydeki bir konumdan KKTC'ye getirmek için aldığını, bu iş için 500 Euro alacağını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının 18 Nisan’dan 29 Nisan’a kadar 4 kilo uyuşturucu maddeyi dört ayrı tarihte getirip Lefkoşa'da dört ayrı konuma bırakıp, toplam 2 bin Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru; zanlının konumlara bıraktığı uyuşturucu maddelerin kim tarafından alındığının tespitine yönelik araştırmaların sürdüğünü, çevre güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Polis, zanlının bağlantılarının tespitine yönelik ise telefonunda DATA İncelemesi yapılacağını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini kaydeden polis, dava dosyası hazırlanıncaya kadar cezaevinde tutuklu beklemesini talep etti.

Mahkeme; aktarılan olguları değerlendirerek, zanlının 60 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.