Yolcular ortada kaldı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın misillemede bulunması üzerine, bölgedeki güvenlik endişeleri hava ulaşımını da etkiledi. Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu'daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerini 2 Mart'a kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman seferlerinin ise dün için iptal edildiğini bildirdi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026'ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a yönelik seferlerimiz ise 28 Şubat 2026 için iptal edilmiştir." ifadesini kullandı.

Üstün, hava sahasındaki gelişmelerin anlık takip edildiğini, ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.

Öte yandan yolcular THY uçuşlarına ilişkin güncel bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" internet adresi bağlantısından ulaşabiliyor.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs ile Orta Doğu’daki bazı noktalar arasındaki uçuşlarını iptal etti. Wizz Air, yaptığı açıklamada İsrail, Dubai, Abu Dabi ve Amman’a yönelik tüm seferlerin 7 Mart’a kadar iptal edildiğini duyurdu. Karar kapsamında Larnaka-Tel Aviv ve Larnaka-Abu Dabi uçuşları da iptal edildi. Cumartesi öğleden sonra Tel Aviv’den gelmesi planlanan uçuş ilk iptal edilen sefer olurken, ardından Abu Dabi’ye yapılacak uçuş da Larnaka kalkış panosunda iptal olarak yer aldı.Cyprus Airways Dubai ve Beyrut uçuşlarını iptal etti. Buna karşılık Middle East Airlines’ın Larnaka-Beyrut seferleri devam etti. Gulf Air’in Bahreyn-Larnaka uçuşu planlanmıştı. Ancak Bahreyn’in hava sahasını kapatması nedeniyle uçuş gerçekleştirilemedi.

Ryanair’in Cumartesi sabahı Baf-Amman seferi ile Air Haifa’nın Larnaka-Baf ve Hayfa uçuşları iptal edildi.

İsrail merkezli Sundor ve Israir de Larnaka-Tel Aviv hattındaki uçuşlarını iptal etti. Emirates, Larnaka-Malta ve Larnaka-Dubai uçuşlarını iptal etti.



Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2026, 01:53