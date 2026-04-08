KOOPBANK YAZ DÖNEMİ STAJ PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Koopbank’ın bankacılık ve bilişim alanlarında kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencilerine sunduğu staj programı için başvurular devam ediyor. Koopbank, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yaz döneminde de bankanın tüm şube ve bölümlerinde üniversite öğrencilerine staj yapma fırsatı sunuyor.

Koopbank’tan yapılan açıklamada, üniversite öğrencilerinin bankacılık sektörünü daha yakından tanımalarına imkân sağlayacak ve aynı zamanda profesyonel iş hayatına hazırlanmalarına katkıda bulunacak staj programı için 15 Mayıs 2026 tarihine kadar başvuru kabul edildiği duyuruldu.

GENÇ YAZILIMCILARA ÖZEL STAJ PROGRAMI

Koopbank, bilişim alanında eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik “Genç Yazılımcı” programı kapsamında “Yazılım Staj Programı” imkânı da sunuyor. Koopbank’ın Lefkoşa Yenişehir’de bulunan Genel Müdürlük binasındaki teknoloji merkezinde gerçekleştirilecek olan yazılım staj programı ile öğrenciler, profesyonel dünyaya adım atma fırsatı yakalayacak.

Öğrenciler, program kapsamında finansal teknolojiler ve yazılım alanlarında deneyim kazanacak; dijitalleşme, farkındalık geliştirme ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda bilgi sahibi olma fırsatı elde edecek.

BAŞVURULAR ONLINE OLARAK ALINACAK – SON TARİH 15 MAYIS 2026

Koopbank’tan yapılan açıklamada, staj programından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvurularını https://staj.koopbank.com adresi üzerinden online olarak gerçekleştirebileceği duyuruldu. Elden veya e-posta yoluyla yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği de belirtildi.

Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe; finansal büyüklüğü, toplumun her kesimine sunduğu hizmetler ve güçlü teknolojik altyapısıyla önde gelen bankalarından biri olan Koopbank, staj programı ile gençlere önemli bir deneyim fırsatı sunuyor. Banka, bu ayrıcalıktan yararlanmak isteyen üniversite öğrencilerini vakit kaybetmeden başvuru yapmaya davet ediyor.

Program hakkında daha fazla bilgiye bankanın www.koopbank.com⁠ internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

Sercan Demirman

Koopbank Halkla İlişkiler ve Reklam Bölümü

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2026, 16:36