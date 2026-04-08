‘Güvenliğimizin teminatı’

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Lefkoşa’daki ara bölgede dördüncü kez bir araya geldi. Görüşmede Güven Artırıcı Önlemler ve müzakere sürecindeki son gelişmeler ele alınırken, sınır kapıları, karma evliliklerden doğan çocukların hakları ve Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik somut adımlar atılamadı. Vatandaşlar, sürecin bir çözüme kavuşmasını isterken, Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığının korunmasının öncelikli olduğunu vurguladı. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Asker buradan giderse bir güvencemiz kalmaz. Türkiye garantörlüğünde ve askerimizin gitmeyeceği bir çözüm istiyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Mehmet Borak

“Kıbrıs sorununun çözümünden yanayım. Adil ve kalıcı bir çözümü herkes arzular. Çözüm istiyoruz çünkü çözümsüzlük sürdürülebilir bir durum değildir. Ancak insanlar “şurası verilecek burası verilecek” diye endişe yaşıyor. Federasyon çerçevesinde Kıbrıs’ta bir çözüm olmasını istiyorum. Türk askerinin burada kalmasını istiyorum. Yeni belirlenecek parametrelerde asker sayısını egemen güçler belirleyecek ama ben askerin bu adadan çekilmesini istemiyorum.”

Kamil Aytaç

“Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorum. Ancak Türkiye garantörlüğünde bir anlaşmayı istiyorum ve Türk askerinin de buradan çekilmesini kabul etmiyorum. Biz dağlarda Mehmetçiğin gelmesini çok bekledik. Türk askeri buradan giderse ben ve benim gibi binlerce insan bu ülkeden kaçar.”

Hasan Okanar

“Kıbrıs sorununun çözümünü istiyorum. Yıllardır adada çözümsüzlük hakim ve ben artık öyle veya böyle çözülmesini istiyorum. Ancak Türk askerinin buradan tamamen çekileceği bir anlaşmayı kabul etmem. Zaten asker de buradan çekilemez o nedenle Türkiye garantörlüğü olmayan bir anlaşmayı istemiyoruz.”

Özalp Çamlıbelli

“Kıbrıs sorununun çözümünden yanayım. Çözüm olursa dünyaya açılacağız, ambargolar kalkacak ticaretin önünün açılacak. Gençlerin geleceğinin iyi olması adına bu çözümün artık hayat bulmasını istiyorum. Ben askerin buradan tamamen çekilmesini istemiyorum. Güvence açısından belki kademe kademe çekilmesi daha doğru olur.”

Mehmet Çaltılı

“Kıbrıs sorununun çözümünü istemiyorum. Herkes kendi tarafında yaşamaya devam etsin. Şu anki durumdan ben memnunum. Türk askerinin adadan çekilmesini asla kabul edemem. Askerin buradan çekilmesi demek bizim bir güvencemizin kalmaması ve sonumuzun Filistin gibi olacağı demektir.”

Kamil Birkaya

“Kıbrıs sorununun çözümünden yanayım çünkü bu idareden ve bu düzenden memnun değiliz. Çözüm olması halinde ülkede her şey değiliz. Şu anda yaşananların yaşanmayacağı demektir. Askerin buradan çekilmesini asla kabul etmeyiz. Türkiye garantörlüğünde bir anlaşmayı destekliyorum.”

Arif Nalçakanoğlu

“Ambargoların kalkması ve ekonominin düzelmesi adına Kıbrıs sorununun artık bir çözüme kavuşmasını istiyorum. Türk askerisinin tamamen çekilmesi durumunu asla kabul etmiyoruz. Asker buradan giderse bir güvencemiz kalmaz. Türkiye garantörlüğünde ve askerimizin gitmeyeceği bir çözüm istiyoruz.”