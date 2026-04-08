Bariyer şart

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Aşıklar Yolu’nda güvenlik önlemlerinin alınmamış olması, sürücüler ve vatandaşlar arasında büyük tepkilere yol açtı. Yolun bazı kesimlerinde, yol ile uçurum arasındaki mesafenin yalnızca birkaç metre olduğu belirtilirken, yıllar içerisinde çok sayıda aracın hendeğe düşmesi sonucu yaralanmaların ve kazaların meydana geldiği kaydedildi.

Diyalog muhabirine konuşan sürücüler, özellikle dar ve tehlikeli kesimlerde trafik kazalarının sık yaşandığını ifade etti. Sürücüler, yolun bu kısmında bariyer veya güvenlik engeli bulunmamasını eleştirerek, “Ölümle mesafe sadece birkaç metre, ama yetkililer bir önlem almamakta ısrarcı. Her an yeni bir kazaya davetiye çıkarıyor” şeklinde görüş belirtti.

Vatandaşlar, yetkililerin bir an önce Aşıklar Yolu’nda bariyer, uyarı levhası ve diğer güvenlik önlemlerini hayata geçirmesi gerektiğini, aksi takdirde daha ciddi kazaların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.