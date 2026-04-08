İhraç işlemi sürüyor

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Nijeryalı O.P.O. ile P.O.E. Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildi. Tutuklanarak, haklarında soruşturma başlatılan zanlılar ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İhraç işlemlerinin tamamlanabilmesi için zanlıların 8 gün daha hücrede kalmasına karar verildi.

Polis memuru; 3 Nisan 2026 tarihinde saat 13.30 sıralarında Marmara bölgesinde devriye görevinde bulunan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından muhaceret kontrolü yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlı O.P.O.’nun 5 Aralık 2021 tarihinden itibaren toplam bin 580 gündür, zanlı P.O.E.’nin ise 30 Kasım 2022 tarihinden itibaren toplam bin 220 gündür KKTC’de izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını ve haklarında soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlıların daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi temin edildiğini, bu süre içerisinde ihraç işlemlerinin başlatılması amacıyla gerekli yazışmaların yapıldığını ancak ilgili makamlardan henüz herhangi bir yanıt alınamadığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların ülkedeki statülerinin netleştirilmesi ve ihraç işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, zanlıların 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme; zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

