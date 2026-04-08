Muhtarlar konuşuyor

Melis GÜNEL

Muhtarlar, Kıbrıs konusundaki görüşlerini, en güvendikleri kurum ve kişileri Diyalog’a anlattı. En güvenilen kurumlarda; Polis, Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Diyalog Medya Grubu öne çıktı.

Ne dediler…?

Serhat Keyfiala (Lapta-Tepebaşı Köyü)

“Kıbrıs sorunu çözümü konusunda bizim hiç kimseye ihtiyacımız yoktur. Türkiye yanımızdadır ve yanımızda olması yeterlidir. Ülkede en çok güvendiğim kurumlar Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’dır. Kişilerde güvendiğim isimler de Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’dur.”

Yalçın Kaya (Yeşiltepe Köyü-Alsancak)

“57 yaşındayım hala daha aynı şeyler… Kıbrıs sorununun çözümüne dair umudum yoktur. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse; Yargı, Asker ve Polis vardır. Kişilere bakıldığında da en güvendiği isimler Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Derviş Dizliklioğlu (Taşkınköy Mah.-Lefkoşa)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur, Rumlar bizimle anlaşma yapmak istemiyor. En çok güvendiğim kurumlar Polisimiz, Diyalog Gazetesi ve Askerimizdir. En çok güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü vardır.”

Atila Kaya (Alsancak)

“Kıbrıs sorununun çözülmesi mümkün değildir. Rumların bu zihniyeti ile çözüme ulaşamayız. Ülkede sadece Diyalog Medya Grubu’na ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na güveniyorum. En çok güvendiğim isimler ise yalnızca Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’dür.”

Serkan Pilli (Şirinevler Köyü- Dikmen)

“Kıbrıs sorunu çözümü konusunda hiç umudum yoktur. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse, Diyalog Medya, Polis ve Yargıdır. Kişilere bakıldığında da en güvendiğim isimler, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ’dır.”

Durmuş Aşandır (Yukarı Taşkent Köyü-Dikmen)

“Kıbrıs sorunu çözümü konusunda hiç umudum yoktur, şu anda çözülemez. Ülkede 45 yıldır güvendiğim kurum olarak Diyalog Medya başta olmak üzere, kişi olarak ise Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar dışında yalnızca kendime ve karşımda konuşana güvenirim.”

Niyazi Engin (Beylerbeyi Köyü-Girne)

“Kıbrıs sorunu çözümü konusunda hiç umudum yoktur. Güvendiğim kurumları sıralamam gerekirse, Diyalog Medya, Polis ve Girne Belediyesi’dir. Kişilere bakıldığında da en güvendiğim isimler, her gün kaçırmadan izlediğim Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Polis Genel Müdürü Ali Adalıer’dir.”

Bayram Avcı (Lapta-Geçitköy)

“Kıbrıs sorunu çözümü konusunda hiç umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Teşkilatı’dır. En çok güvendiğim kişilerde bu kurumların başında olan kişilerdir yani, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Yılmaz Uzmaner (Karaağaç Köyü-Esentepe)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum falan yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Diyalog Medya, Yargı ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi’dir. En çok güvendiğim kişilerde bu kurumların başında olan kişilerdir yani, Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol ve Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’dir.”

Mehmetali Ellidört (Lapta Kocatepe Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Polis, Asker ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’dir. En çok güvendiğim kişilerde Polis Genel Müdürü Ali Adalıer, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser’dir.”

Halil Gülerman (Lapta Yavuz Mah.)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Polis ve Diyalog Medya’dır. En çok güvendiğim kişiler de Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’dır.”

Mustafa Meral (Dikmen Yeni Mahalle)

“Kıbrıs sorunu inşallah çözülür, çözüme dair ümidimi yitirmedim. Güvendiğim kurumların arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis ve Sivil Savunma Teşkilatı’mız vardır. Güvendiğim isimler ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Polis Genel Müdürü Ali Adalıer ve Sivil Savunma Başkanı Hakan Balaban’dır.”

Tuğçehan Ören (Eski Türk Mah-Girne)

“Kıbrıs sorununun çözümü konusunda umudum yoktur. Ülkede en güvendiğim kurumlar Girne Belediyesi, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Girne Vergi Dairesi’dir. Güvendiğim isimler ise Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Girne Vergi Dairesi Müdürü’dür.”