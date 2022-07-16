Özel ile devlet arasında Uçurum büyüdü

Hükümetin, kamu çalışanlarına yönelik maaş artışıyla ilgili çalışmaları tamamladığı ve kısa sürede resmi açıklama yapılacağı bildirildi. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak yeni maaş tablosuna göre kamuda en düşük işçi maaşı yaklaşık 13 bin lira olacak.

Lise mezunu bir kamu çalışanının en az 14, en fazla 32 bin lira alacağı belirtilirken; müdür ve müsteşar maaşlarının 49 bin ile 61 bin lira arasında olacağı iddia edildi. Özel tahsisatlar hariç milletvekili ve bakan maaşlarının da 62 bin liraya ulaşması bekleniyor. Ekonomik çevreler, yeni maaş tablosunun devreye girmesi sonrasında, kamu çalışanlarıyla özelde çalışanlar arasındaki uçurumun büyüyeceğine dikkat çekiyor.

Özersay: Adaletsizlik körüklendi

Kamu maaşlarına yapılan artışa ilk tepki Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’dan geldi. Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in “az alana çok, çok alana az maaş artışı yapılacak” şeklindeki açıklamasına işaret etti. HP Genel Başkanı Özersay, “Söylediğinizin tersini yapıp kamuda çok alana çok, az alana az artış verip adaletsizliği körüklediğiniz gibi özel sektörde asgari ücreti hayat pahalılığı altında tutup işletmeleri de desteklemeyerek işten çıkarmaların, kaçak işçi çalıştırmanın ve yeni zamların önünü açtınız” dedi. Özersay, “Pahalılıkla mücadele konusunda, fiyat artışlarını dizginlemek konusunda tek bir adım atmadığınız ve sadece adil olmayan şekilde maaşları artırmaya odaklandığınız için bu gidişat toplum kesimleri arasında uçurumu derinleştirecek. Bu ekonomi yönetimi değil guduru gidiştir” ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren kamu görevlilerine uygulanacak aylık maaş tablosu şöyle:





Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2022, 09:36