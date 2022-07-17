Uslan artık Hüseyin 

Lefkoşa’da gece yarısı bir şahsın evinin önündeki aracı çaldığı iddia edilen Hüseyin Topaloğulları tespit edilerek tutuklandı. Geçmişte işlediği hırsızlık suçlarından sabıkası bulunan

zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, aracı çaldığı esnada 225 promil alkollü olduğu belirtildi. Zanlının hırsızlık esnasında kaza yaptığı, aracın tamponuna zarar verdiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 16 Temmuz 2022 tarihinde, saat 03.30 sıralarında zanlının 225 promil alkol tesiri altında sarhoş bir vaziyette, Lefkoşa’da sakin Mustafa Şen'e ait EV 447 plakalı Nissan aracı çaldığını ve bu esnada vites kutusunu ve arka tamponunu kasten hasara uğrattığını anlattı. Polis, zanlının suçüstü hali tespit edilip tutuklandığını ifade etti. Soruşturma başlatıldığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında ‘sirkat, kasti hasar ve sarhoşluk’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

