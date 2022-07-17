‘Çok direndi, çok yoruldu’

Kıbrıs Türk halkı Nefes’i henüz 5 yaşındayken kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyle tanıdı. Ailesi ve yardımseverler düzenledikleri kampanyalarla Nefes’in sağlığına kavuşması için büyük bir mücadele verdi.

Son 6 yıldır tedavi gören Nefes dün ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Henüz 11 yaşında hayattan kopan Nefes’in ölümü tüm ülkede büyük bir üzüntü yarattı.

Küçük yaşına rağmen umudunu yitirmeyen ve asla pes etmeyen Nefes’in yaşam mücadelesi örnek oldu. Kıbrıs Türk halkının gönlüne taht kuran Nefes bugün Lefkoşa’da son yolcuğuna uğurlanacak.

Kardeş acısı yürek dağladı

Birçok sosyal medya kullanıcısı Nefes’in ölümünden dolayı yaşadığı üzüntüyü aktarırken, çok savaştığını, büyük bir mücadele verdiğini belirtti.

Kardeşi Sonay Demirpençe’nin duygusal paylaşımı ise yürek burktu.

Demirpençe yaşadığı acıyı şu cümlelerle aktardı:

“Çok savaştın, çok yorgunsun bilirim…

Artık sadece bedenen yoksun, ama hep bizimle olacaksın meleğim.

Huzurlu uyu…

Seni çok seviyoruz ve hep çok seveceğiz.”

Taçoy: Senin için planlar yapıyorduk

Ailesi, arkadaşları ve sevenlerinin yanı sıra bazı siyasi isimler, birlik başkanları da Nefes’in vefatının ardından üzüntüsünü dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy mesajında şunları ifade etti:

“Daha düne kadar annenle birlikte senin için planlar yapıyorduk Nefes…

Bugün ise acını paylaşmak tarifsiz…

Kısacık ömründeki yaşam sevincin, isteklerin ve mücadelen inanılmazdı çocuk..

Çok üzgünüm…

Hepimizin başı sağolsun.”

Özersay: Nefes'imizi yitirdik

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ise şunları aktardı:

“Maalesef Nefes'imizi yitirdik.

Ailemizin en mücadeleci üyesiydi Nefes, bu amansız hastalığa karşı verilen mücadelede ülke genelinde bir sembole dönüşmüştü, bundan sonra da öyle kalacak...”

Öksüz: Olmadı, başaramadık

Nefes'in hastalıkla savaşına yakından tanık olan Kıbrıs Türk Eczacılar Birlik Başkanı Umut Öksüz de üzüntüsünü şu cümlelerle aktardı:

“Nefes’imiz kesildi, tükendi, bitti, gitti.

Olmadı, başaramadık.

Olmadı…”

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2022, 12:31