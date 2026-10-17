Pamir kokladı buldu

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 27 yaşındaki I.N.’nin üzerinde ve kaldığı evde toplam 10 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Uyuşturucuyu 11 Ekim’de Lefkoşa’da bir şahıstan 4 bin TL karşılığında 12 gram olarak aldığını ve bir kısmını içtiğini itiraf eden zanlının evinde yapılan aramın detektör köpek Pamir eşliğinde gerçekleştirildiği açıklandı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 15 Ekim 2026 tarihinde Ortaköy’de narkotik ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen zanlının üzerinde arama yapıldığını ve sol elinde yaklaşık 3 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, aynı gün Narkotik detektör köpeği Pamir eşliğinde zanlının Ortaköy’deki ikametgâhında arama yapıldığını belirtti. Polis, Pamir’in tepki vermesi üzerine yatak odasındaki bavulda, meyve suyu kutusu içerisinde yedi ayrı folyo kâğıdına sarılı yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu aktardı.

Zanlının ifadesinde, söz konusu uyuşturucu maddeyi 11 Ekim’de Lefkoşa’da bir şahıstan 4 bin TL karşılığında 12 gram olarak aldığını ve bir kısmını içtiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını söyledi.

Ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini ve aranan bir şahsın da bulunduğunu belirten polis, zanlının üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.