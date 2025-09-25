Polise itiraf etti

Lefkoşa’da S.T.’nin (K-40) aracında ve evinde yapılan aramada 36 gram uyuşturucu bulundu. Tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. İfadesinde suçunu kabul eden zanlı, bir şahıstan 40 gram uyuşturucuyu 23 bin liraya aldığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Buğra Ulu; olayın 23 Eylül 2025 tarihinde meydana geldiğini söyledi. Polis, devriye gezen bir ekibin Lefkoşa’da araçla seyir halinde olan zanlıyı durdurarak üzerinde ve aracında arama gerçekleştirdiğini anlattı. Polis, yapılan aramada zanlının cüzdanında yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirtti.

Polis memuru; aynı gün zanlının Lefkoşa’daki ikametgahında da arama yapıldığını ve burada 35 gram ağırlığında sentetik cannabionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ifade etti. Zanlının olay sonrası tutuklandığını dile getiren polis, verdiği ifadede uyuşturucu maddeyi 19 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir şahıstan toplam 40 gram olarak 23 bin TL karşılığında satın aldığını itiraf ettiğini aktardı.

Polis, ele geçirilen maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini; alınması gereken ifadeler olduğunu ve söz konusu uyuşturucu maddeyi sattığı iddia edilen bir kişinin arandığını belirtti. Bu nedenle zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

