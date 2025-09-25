İlk tercih Baf

Rum Sayıştay Başkanlığı tarafından yayımlanan rapor, Güney Kıbrıs’ta herhangi bir kısıtlama olmaksızın toplu ve yaygın şekilde yabancılara mülk satıldığını ortaya koydu.

Haravgi gazetesi “Kıbrıs, Denetim ve Kısıtlama Olmaksızın Topluca Yabancılara Satılıyor” başlığıyla manşete çektiği raporla ilgili haberinde, 2024’te taşınmaz malla-rın yüzde 40’ının yabancılara satıldığını duyurdu. Bunun yüzde 27’si üçüncü ülke, yüzde 12’sini de AB üyesi ülke vatandaşları oluşturuyor.

Habere göre, Sayıştay Başkanı Andreas Papakonstantinu raporla ilgili yazılı açık-lamasında “Yüzde 40’ın hayali ve düşük tahmin edilmiş bir oran olduğunu” belirte-rek, yabancı çıkarı Rum ya da AB şirketlerinin dahil olmadığına vurgu yaptı.

Haberde, 2024’te yapılan toplam taşınmaz mal satışının 15 bin 797 olduğu, bunla-rın sadece 9 bin 569’unun Rumlara yapıldığı belirtilen raporda, bin 907 taşınmaz mal satışının diğer AB üyesi ülke vatandaşları, 4 bin 321’inin ise üçüncü ülke vatandaşla-rına yapıldığına işaret edildi.

Habere göre, rakamlar, yabancıların odağının, Baf başta olmak üzere denize kıyısı olan kazalarda olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl içinde yabancılara satılan taşınmaz mal oranı Lefkoşa’nın Rum ke-siminde yüzde 15, Limasol’da yüzde 36, Larnaka’da yüzde 46, Mağusa Bölgesi yüz-de 46 ve Baf’ta yüzde 65 olarak gerçekleşti.

Papakonstantinu raporunda, 2013 genelgelerini (Altın pasaportlar çerçevesinde) ha-tırlatarak, mevcut yasanın “Katı olmakla birlikte büyük bir fırsat penceresi” barın-dırdığını ve taşınmaz mal piyasasına, yatırım niteliği kattığını, alıcı başına işlem sını-rı getirmeyip ticari açıdan istismarını güçlendirdiğini belirtti.

Papakonstantinu gelir sınırları, sermaye beyanı gibi somut kriterler olmadığından, ödenecek paranın geliş yeri ile ilgili herhangi bir araştırma yapılmadığı, ‘yabancılar’ sisteminin 1999’dan bugüne kadar geliştirilmeyip güncelliğini yitirdiği ve taşınmaz-ların kullanımının (mal sahipliliği) takip edilmediği için denetim yapılamadığına işa-ret etti.

“Yabancıların taşınmaz mallarıyla ilgili somut veriler olmaması hayati öneme sahip bir konudur” diyen Papakonstantinu Rum Yönetimini ekonomik, jeopolitik ve top-lumsal verileri dikkate alarak net hedefleri olan yeni bir strateji belirlemeye ve ilgili yasayı güncellemeye çağırdı.