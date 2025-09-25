‘Meyve yiyemez olduk’

Ömer KADİROĞLU

Girne’de her Çarşamba günü kurulan açık pazarda bazı ürünlerin fiyatı vatandaşın tepkisine neden oldu.

Mango 500, incir 250, üzüm çeşitleri 180-200 TL, şeftali ve nektarin 170 liradan satışa sunulurken, vatandaşlar, yüksek fiyatlar karşısında alışverişlerini kısıtlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. “Meyve alamıyoruz, çoğu sebzeyi soframıza koyamıyoruz” diyen vatandaşlar, piyasanın denetlenmesini talep etti.

Ne dediler…?

Hayri Çelik

“Pazar yerinde fiyatlar çok yüksek. Eskisi gibi her istediğimizi alamıyoruz. Eskiden Rumlar gelir buradan alışveriş yapardı ancak şimdilerde bizimkiler gidip oradan alışveriş yapıyor.”

Üzeyir Yeni

“Ben Türkiye’de üreticiyim, burada fiyatların bazıları çok yüksek bazıları iyi durumda. Domates 130-140 liradan satılıyor ancak biz Türkiye’de toptan 5 lira ile 10 lira arasında satıyoruz. Diğer yandan şeftali, üzüm gibi meyveler de burada çok pahalı.”

Asım Uyguroğlu

“Çok sayıda insan Rum tarafından alışveriş yapıyor ve bu bizim için hiç iyi bir şey değildir. Beklentimiz piyasanın kontrol altına alınmasıdır.”

Hasan Kortaç

“Pazar yerinde fiyatı normal olan hiçbir şey görmedik. Bir bağ maydanoz aldım satıcı 50 lira dedi geri bıraktım. Güneyde 50 cent olan bir maydanoz bizde 50 lira. Buradaki satıcılar fiyatları abartıyor ve her gün fiyatlar değişiyor. Diğer yandan domates 130-140 liradan satılıyor. Yarım kilo domates alabildik.”

Raif Ağdağlı

“Meyve pahalıya satılıyor. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz. Aldığımız ürün miktarını azalttık.”

Halil Eligön

“Pazar yerinden üzüm aldım. Fiyatı normal geldi bana çünkü her şey baskın pahasıdır. Ceviz’in kilosu 300 lira, yarım kilo alıç 300 liradan satılıyor. “

Ümit Şimşek

“Pazar yerinde genel olarak fiyatlar ucuz değildir. Eskisi gibi alışveriş yapamıyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Mango: 500 TL

Alıç İthal (500 Gr): 300 TL

Avokado: 100 TL (Tane)

İncir: 250 TL

Mantar: 230 TL

Guafa: 200 TL

Verigo Üzüm: 200 TL

Sultani Üzüm: 180 TL

Şeftali: 170 TL

Nektarin: 170 TL

Nar: 150 TL

Yeşil Zeytin: 150 TL

Sarı Fasulye: 150 TL

Barbunya Fasulye: 150 TL

Domates: 140 TL

Börülce: 120 TL

Bamya: 120 TL

Çiçek Lahanası: 100 TL

Acı Biber: 100 TL

Mandalina: 100 TL

Elma: 100 TL

Kapya Biber: 90 TL

Limon: 80 TL

Muz: 70 TL

Havuç: 60 TL

Salatalık: 40 TL

Patates:40 TL

Soğan: 35 TL

Kavun: 30 TL