Biftek 16 Euro

Güney Kıbrıs’ta kuzu, dana ve domuz etinin yanı sıra tavuk fiyatlarının son 4 yılda ciddi artış gösterdiği belirtildi. Kıbrıslı Rumlar, et fiyatlarındaki artışı büyük ölçüde Kıbrıslı Türklerin aşırı talebine bağlıyor.

Politis gazetesi “Kuzu, Dana ve Domuz Eti Lüks” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta 2021 yılından 2024 yılına kadarki dönemde kuzu ve keçi et fiyatları-nın yüzde 63, dana etinin yüzde 37, domuz etinin yüzde 30, kümes hayvanla-rının ise yüzde 14 arttığını yazdı.

Gazete 2025 yılı itibarıyla, tavuk etinin kilosunun 3.5-3.8 euro, domuz eti-nin 6.5-7 euro, kemikli sığır etinin 16 euro, klasik bifteğin 19-20 euro, bifte-ğin ise 16 euro olduğunu belirtti.

Habere göre Rum Kasaplar Birliği Başkanı Kostas Livadiotis, et fiyatlarının artışının sadece Güney Kıbrıs için geçerli olmadığını, Ukrayna savaşının ardın-dan et fiyatlarında yüzde 50 oranında artışın olduğunu kaydetti.

Livadiotis, dünya genelinde tavuk eti talebinin, domuz etine oranla arttığını Güney Kıbrıs’taki bu talebin ise yaklaşık yüzde 40-40 oranında olduğunu ifa-de etti.