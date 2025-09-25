Tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da yerlerde yuvarlanan ve bağırarak çevreye rahatsızlık veren Nijeryalı H.B. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının daha önce de benzer suçlar işlediği belirtildi. Zanlının cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine karar verildi.

Polis memuru; zanlının 23 Eylül 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin devriyesi sırasında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yerde yuvarlanırken ve bağırarak çevreyi rahatsız ettiği sırada tespit edildiğini söyledi. Zanlının olay yerinde tutuklandığını belirten polis, yapılan soruşturmada 29 Ağustos 2025’te yine Lefkoşa’da benzer bir suçtan tutuklandığını ve 30 Ağustos’ta Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüğünün belirlendiğini ifade etti.

Polis, zanlının ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ancak sürekli benzer suçlar işlediğini vurgulayarak, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

