Örnek olmalı

Ülkemizde yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Cho-udhry, çalışanlarıyla birlikte Boğaz Piknik Alanı ve yol çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekip, çevredeki çöpleri toplayarak, hem piknik alanını hem de çevre yolunu temizledi.

Daha önce de birçok kez aynı bölgede temizlik çalışmaları düzenleyen Choudhry ve ekibi, çevre bilinci-ni artırmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla gönüllü çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Temizlik çalışması, hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler tarafından takdirle karşılandı ve China Ba-zaar’nın toplum yararına yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

Choudhry, yaptığı açıklamada, “Amacımız sadece çevreyi temizlemek değil, aynı zamanda halkımızda çevre bilincini artırmak ve genç nesillere örnek olmaktır. Hep birlikte küçük adımlarla büyük farklar yaratabiliriz” ifadelerini kullandı.