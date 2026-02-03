‘Suçlar sadece KKTC’de işlenmiyor’

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mecliste yaptığı konuşmada güvenlik sorununun sadece hükümetin değil ülkenin sorunu olduğunu ve ülkedeki tüm paydaşların bu konuyu çözmek için çalıştığını söyledi.

Oğuz, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin sadece iddiaları değil gerçekleri de konuşması gerektiğini belirterek

Oğuz konuşurken muhalefet milletvekilleri itiraz ederek, İncirli’nin muhatabının Başbakan olduğunu ve onun izahat vermesi gerektiğini belirtti.

Oğuz, ise her hafta bakanların da 62. Maddede cevap verdiğini, kendisinin de konuşma hakkını kim-senin elinden alamayacağını ifade ederek, Başbakanının da zaten cevap vereceğini söyledi.

“Canınız istediğinde seçim olmaz, seçim süreleri belli, sandığa giden zaten ne süre için oy verdiğini bilir” diyen Oğuz, ülke güvenliğinin önemli olduğunu bu nedenle de iddialarla değil, bilir kişi çalışmala-rıyla yol aldıklarını kaydetti.

Oğuz, alınan tedbirlerle ilgili örnekler vererek, olası muhtemel olaylarla ilgili de yapılması planlananları sıraladı.

Her şeyi meclis kürsüsünden paylaşamadıklarını, suç örgütlerine karşı TC ve KKTC’de tedbir almak için çaba sarf ettiklerini söyleyen Oğuz, dünyada sadece KKTC’de suç işleniyormuş tavrının "saçma" oldu-ğunu vurguladı.

