Boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı eve giderek, darp suçu işleyen M.K.’nin Lefkoşa Aile Mahkemesi’nin koruma emrini çiğnediği de açıklandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıka-rılarak, teminatla serbest bırakılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal, kasti hasar, mülke te-cavüz, ciddi darp ve ithale-i lisan ve mahkeme emrine riayetsizlik” suçlarından mahkemeye çı-karıldığını belirtti.

Polis memuru; Lefkoşa’da sakin zanlının 31 Ocak 2026 tarihinde çocuklarını görmek istediği gerekçesiyle boşanma aşamasında olduğu eşinin Yenişehir’de bulunan ikametgahına gittiğini söyledi. Polis, zanlının kapının açılmasının ardından cep telefonu ile eşinin görüntülerini çeke-rek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini belirtti.

Polis, zanlının içeri alınmadığı gerekçesiyle kapıya tekme atarak hasara uğrattığını, ardından eve girerek mülke tecavüz ettiğini, eşinin boğazını sıktığını ve elleriyle yüzüne ve çenesine yumruk atarak ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, zanlının olay yerinden ayrılırken umumi bir yer-den duyulabilecek şekilde bağırarak, eşine hakaret ettiğini ve ithale-i lisan suçunu da işlediğini kaydetti.

Şikayet üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, müştekinin doktor kontrolünden geçirildiğini, yüzünde ve boğazında darp izleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, Lefkoşa Aile Mahkeme-si’nden yapılan soruşturmada zanlı hakkında 3 Haziran 2025 tarihinde koruma emri verildiğini ancak bu emre de itaatsizlik ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

