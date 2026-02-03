Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da bulunan Ledra Palace Sınır Kapısı’nda bisikletle Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Pakis-tanlı K.H.’nin KKTC’ye yasa dışı bir şekilde kayıt yaptırmadan geldiği ortaya çıktı. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Gönyeli Karakolu’nda görevli polis memuru; zanlının 1 Şubat saat 10.30 sıralarında Lefkoşa’da bulu-nan Ledra Palace Sınır Kapısı’nda bisikletle Güney Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalıştığı esnada tespit edildi-ğini söyledi. Polis memuru; zanlının şüpheli hareketleri üzerine kontrol altına alındığını ve yapılan mu-haceret kontrolünde KKTC’ye yasal giriş kaydının bulunmadığının belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının Pakistan vatandaşı olduğunu, ülkede herhangi bir yasal statüsünün bulunmadığını, KKTC’ye askeri yasak bölgeyi ihlal ederek giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis memuru; soruş-turmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsü bulunmadığını, serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yasal statüsünün bulunmaması ve ülkede kaçak durumda olması nedeniyle, 10 günü aşmayan bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

