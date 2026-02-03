Moralleri bozuldu

Ukrayna’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tatil için geldikleri Kuzey Kıbrıs’ta üzerlerinde yeşil reçeteye tabi haplar bulununca tutuklandı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar E.Ü.(E-23), H.K. (E23) ve A.F.Ö. (K-44) “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlılar, Ukrayna’da yaşadıklarını ifade ederek, orada bu tür hapların eczanelerde reçetesiz satıldığını ve suç olmadığını söyledi.

İlaçlar analize gönderilecek

Polis, zanlıların 1 Şubat 2026 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Ercan Havalimanı’nda denetim yapan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis, KKTC’ye giriş yapan zanlı E.Ü.’nün tasarrufunda 4 adet, zanlı H.K.’nin tasarrufunda 4 adet ve zanlı A.F.Ö.’nün tasarrufunda ise 3 tablet halinde toplam 58 adet Lyrica marka ilaç tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru; söz konusu ilaçların yeşil reçeteye tabi olduğunu ve KKTC’ye izinsiz şekilde ithal edildiğinin belirlendiğini, bu nedenle zanlıların “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, meseleyle ilgili soruşturmanın yeni başlatıldığını, emare olarak alınan ilaçların analiz için ilgili birime gönderileceğini, ayrıca zanlıların ifadelerinin araştırılması gerektiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Ukrayna’dan geldiler

Mahkemede söz alan zanlılar, Ukrayna’da yaşadıklarını beyan etti. Zanlı A.F.Ö., Kiev’den KKTC’ye geldiğini, söz konusu ilaçları Ukrayna’dan ağrıları nedeniyle aldığını ve KKTC’de yasak olduğunu bilmediğini söyledi.

Zanlı E.Ü. de ilaçların Ukrayna’da eczanelerde reçetesiz satıldığını, bel ağrısı nedeniyle kullandığını, ayrıca Türkiye üzerinden aktarmalı olarak geldiklerini ve bu süreçte herhangi bir uyarı yapılmadığını ifade etti.

Zanlı H.K. de ilaçları ticari amaçla getirmediklerini, şahsi kullanım amacıyla yanlarında bulundurduklarını söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.