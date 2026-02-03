Öfke dorukta

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısı Metehan’da dün yine izdiham yaşandı. Yoğun geçişler nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Uzun süre araçlarının içerisinde bekleyen sürücüler hem gerildi hem bunaldı. Sürücülerden biri aracını kaldırımın üzerine park ettikten sonra yaya olarak sınır kapısına yürüdü.

Rum tarafının yol ve geçiş kabinlerindeki çalışmaları bilinçli olarak ağırdan aldığını ifade eden vatandaşlar, saatlerce trafikte beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kapılarla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeler yaptığını, genişletme çalışmaları yapıldığını ancak mevcut çalışmaların yetersiz kaldığını belirtti. Vatandaşlar, geçişlerdeki sorunların çözülmesi için daha fazla irade ortaya koyulması gerektiğini ifade etti.

Ne dediler…?

Bülent Şemiler

“Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman 100 gündür görevdedir. Türkiye’de iş başına gelen hükümetler ilk 100 günde muazzam iş yaparlar. İlk 100 günde icraat yaptınız yaptınız, bir daha yapamazlar zaten. 1964 yılından 1974 yılına kadar Rumlar Lefkoşa’dan Girne’ye geçti ne oldu yani… Neymiş Erenköy’den kapı açılamazmış! Erenköy’ü açtığınızda Rumlar da Türkler de karşılıklı geçişlerde rahatlama olacaksa masaya koyup düşünmeleri lazım. Ben onu vermem sen onu vermezsin sonuçta Metehan böyle yoğun olur. Bir önceki Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Rumlarla görüşmüyordu Erhürman ise görüşüyormuş gibi yapıyor.”

Uzay Mamalı

“Bu sadece geçişlerle ilgili bir sorun değildir. Geçici çözümler yapmak yerine kalıcı çözümler yapmak zorundayız. Gençler için çalışıp, gençleri güzel günlere hazırlamalıyız. Erhürman şimdiden beklentileri karşılamaya başladığını düşünüyorum. Erhürman bu ülkenin başında olması gereken bir liderdir. Geleceğimizle ilgili güzel yatırımlar yapacağını düşünüyorum.”

Rahmi Desdur

“Son 5 yıldır çözülmeyen sorunların 100 günde çözülmesini beklemek yanlış olur.”

Şenay Bilgiç

“Cumhurbaşkanından kimliksizlik sorununu, eğitim sorununu çözmesini bekliyoruz. Ayrıca gençlerimizin ülkemizden gitmemesini istiyoruz. Üniversitedeki eğitim ücretlerine de bir bakmasını rica ediyoruz. Sınırda daha çok ülke içerisindeki sorunlara da bakılması gerekiyor. Eğer eğitimde yaşanan sorunlar çözülürse oğlumu neden Rum’daki İngiliz okula göndereyim. Eğitimde sorunlar çözülürse evladımı Kuzeyde okutmak daha iyi olur.”

Cemal Gürsel

“Sayın Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ilk 100 günde yapılacak icraatlar için verilmiş sözleri vardı. O sözlerden biri de geçiş kapılarının rahatlatılmasıydı. Metehan’da bir çalışma var ama yeterli değildir. Her günü en az bir saatimizi kuyrukta bekliyoruz. Umarım bu çile bir an önce sonlanır.”

Bora Akgün

“Cumhurbaşkanı Erhürman 2 defa Metehan Sınır Kapısı’nı denetledi, sorunları yerinde gördü ancak çözüm olmadı. En kısa sürede bu Metehan sorununu çözmeleri lazım. Hepimiz mağdur oluyoruz. Bir saattir Metehan’da trafikteyiz, resmen geçişler eziyete dönüştü.”

Emir Hüseyin

“Bir buçuk saattir Metehan’da trafikteyiz. Cumhurbaşkanı Erhürman bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ancak bu çalışmalar yeterli değildir.”

Özer Hafız

“Metehan’da geçişlerin rahatlaması için daha fazla kapının açılması gerekiyor.”

Hüda Avşaroğlu

“Metehan’daki geçişlerin rahatlaması için yeni kapıların açılması ya da kabinleri artırmaları şarttır. Cumhurbaşkanı Erhürman’dan memnunuz. Eminim ki Metehan’da yeni kabinler açılacak ve trafik rahatlayacak. Kuzey tarafındaki geçiş kabinlerinde işlemler hızlı ilerliyor ancak Rum tarafındaki kabin işlemleri çok yavaş ilerliyor. Sorun onlardan kaynaklıdır.”

Ahmet Meda

“Cumhurbaşkanı hayat pahalılığını biraz düşürürse iyi olur. Geçinmekte zorlanıyoruz.”

Hasan Öznesil

“Bostancı’dan geliyorum. Bostancı’dan geçmiş olsaydım Rum tarafına şimdiye çoktan işlerimi halletmiş olurdum. Cumhurbaşkanı Erhürman ,Metehan Sınır Kapısı’na bir el atsın da çözsün. Kuzey tarafında bir çalışma var kapılarda ancak Rum tarafı sürekli geçişleri yavaşlatıyor.”

Hasan Beydola

“Bu zihniyetle hiçbir şey çözülemez. Metehan sorununun çözümünü ne Rum tarafı ister ne de bizim taraf ister. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın çalışmaları takdire şayandır. Ancak karşı taraf uzlaşmıyor. Ama zaman içerisinde Rum zihniyetinin ne olduğunu Cumhurbaşkanımız Erhürman da öğrenecektir. Metehan’da şu anda geçişlerde yaşanan sorunun sebebi Rum tarafındaki kabin memurlarının işlemleri yavaşlatmasıdır.”

Kaşif Yurdaer

“Şu anda Cumhurbaşkanımız Metehan’la ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyor ancak somut bir şey yoktur. Aracıma seyrüsefer çıkarmak için Yeşilırmak’tan geliyorum. Uzun yıldır Metehan Sınır Kapısı böyledir. Ben bu kapı sorununun çözüleceğini düşünmüyorum. Batı bölgesi olarak Bostancı tarafından Rum tarafına kapı açılırsa biraz daha rahatlama olur. Çünkü Yeşilırmak’tan Metehan’a gelmek zorunda kalıyoruz. Hatta bazen Metehan’daki trafikten dolayı geri dönmek zorunda kalıyoruz.”

Erdi Mübetçi

“Cumhurbaşkanı Erhürman ülkeyi iyi yönetiyor. Kapılarla ilgili sorun her zaman güneyden kaynaklanmaktadır.”

Berkay Mengüç

“Metehan’daki geçiş sorunu ancak yeni kapı açılırsa çözülür. Çok yoğun trafik var. 40-50 dakikadır Metehan’da trafikte sıra bekliyoruz. Yeni kapılar açılırsa Metehan’da bu kadar yığılma olmaz diye düşünüyorum.”

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2026, 09:52