Tümü sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı, kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 6 ilçede eş zamanlı denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Denetimlerde 9 kişi hakkında sınır dışı işlemi başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, ilçe kaymakamlıkları ile Polis Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen uygulamalarda çok sayıda iş yeri ve konaklama alanında kimlik ile izin kontrolleri yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yakalanan kişilerle ilgili yasal süreç ve idari işlemlerin sürdüğü kaydedilerek, düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceği ifade edildi. Ülke genelindeki denetim ve kontrollerin artırılarak devam edeceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekilerek, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

İhraç süreci başladı

Bu arada Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Cezayir uyruklu kız kardeşler M. B. (K-20) ve N. B. (K-26) ile Bangladeş uyruklu N. S. (E-25) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

KKTC’de ikamet izinsiz kalmak suçundan tutuklanan üç zanlı hakkında 7 gün ek süre alındı. Zanlıların ihracı için süreç başlatıldığı açıklandı.