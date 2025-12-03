29 emare incelenecek

Lefkoşa’da 28 Kasım 2025 tarihinde üzerinde ve yaşadığı evin bodrum katında uyuşturucu bulunarak tutuklanan W.S.W.A. ile ev arkadaşı A.A.K.F soruşturma kapsamında dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlılar hakkında 8 gün ek tutukluluk emri alınırken, duruşmada ele geçirilen 29 emarenin inceleneceğini belirtildi.

Polis, 28 Kasım tarihinde saat 22.30 sıralarında Ortaköy’de devriye görevinde bulunan polis ekibinin yol kenarında park halinde, kapısı açık ve motoru çalışır durumdaki bir aracı fark ettiğini söyledi. Polis, ekibin araç içerisinde bulunan W.S.W.A.’nın üzerinde yaptığı aramada, pantolonunun sağ cebinde yaklaşık 4 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek emare olarak aldığını anımsattı.

Polis memuru, 29 Kasım tarihinde W.S.W.A.’nın ikametgahında yapılan aramada apartmanın bodrum kısmında bulunan bir kova içerisinde yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 hassas terazi ve 8 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap bulunduğunu belirtti.

Polis, W.S.W.A.’dan izahat istendiğinde hem üzerinde bulunan hem de bodrumda ele geçirilen maddelerin ev arkadaşı A.A.K.F.’ye ait olduğunu beyan ettiğini aktardı. Bu beyanların ardından zanlı A.A.K.F. hakkında derdest emri temin edildiği kaydeden polis, zanlının 30 Kasım tarihinde tutuklandığını söyledi.

Telefonunda uyuşturucu fotoğrafları tespit edildi

Polis, W.S.W.A.’nın mahkemeye çıkarılarak, 3 gün A.A.K.F. hakkında ise bir gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, yapılan araştırmada zanlı W.S.W.A.’nın cep telefonunda LSD türü uyuşturucu fotoğrafı tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturma kapsamında uyuşturucu maddeler dahil toplam 29 emarenin analize ve parmak izi inceleme şubesine gönderileceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme; zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

